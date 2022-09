Stiri pe aceeasi tema

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- Pe masura ce se apropie iarna, incep sa se iveasca „fisuri” in sprijinul Occidentului pentru Ucraina. Furtuna care se apropie ii confrunta pe liderii Europei cu adevarul dificil ca, deși Rusia se chinuie pe campul de lupta impotriva Ucrainei, Kremlinul iși duce razboiul de cursa lunga impotriva bazei…

- Iarna 2022-2023, decisiva pentru Putin. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat sambata seara Rusia ca poarta un razboi energetic si a cerut mai multa unitate in Europa, transmite dpa. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Pomparea gazului…

- Ministrul belgian al energiei a avertizat ca țarile UE se vor confrunta cu cinci pana la 10 ierni ingrozitoare daca nu se face nimic pentru a reduce prețul gazelor naturale. Declarația vine intr-o perioada in care tot mai multe state cer introducerea unui plafon la nivelul UE pentru prețul gazului și…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca situatia de pe piata de energie este o manifestare a politicii deliberate anti-europene, a politicii anti-umane a Rusiei si este efectul vechilor greseli ale europenilor. ”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni,…

- ”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni, continua sa fie foarte periculoasa din cauza santajului cinic si bine pus la punct al Rusiei. In loc sa furnizeze gaze pe teritoriul Europei in conformitate cu contractele, Rusia chiar il arde pur si simplu – si asta se intampla…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, miercuri, ca Spania poate deveni un hub pentru exportul de gaze naturale catre tarile europene care incearca sa isi reduca dependenta de energia provenita din Rusia, astfel incat "Europa sa nu devina ostaticul energetic al lui Putin", relateaza CNN. "Spania…

- Marți, Vladimir Putin a dat asigurari ca gigantul rus Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP. „Gazprom si-a indeplinit, continua sa-si indeplineasca si isi va indeplini pe deplin…