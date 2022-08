Stiri pe aceeasi tema

- Fostele acțiuni „caștigatoare” ale perioadei de pandemie au trecut, din centrul radarului investitorilor, in obscuritate, inregistrand pe burse contracții deosebit de severe.In ultimul an, Moderna a pierdut aproape trei sferturi din capitalizare (-72,6%).Pentru producatorul german BioNTech pierderea…

- Analiza Radio Chișinau , citata de Rador: Scumpirea semnificativa a resurselor energetice și razboiul din Ucraina, pornit de Rusia au adus cu sine o serie de schimbari in comerțul exetrior al Republicii Moldova, arata datele Biroului Național de Statistica. Astfel in prima jumatate a acestui an exporturile…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Creșterea pieței globale a semiconductorilor a incetinit fața de anul trecut, ajungand la 13,3% in T2. Și vanzarile au scazut in toate regiunile, in iunie: cu 0,9% in SUA, 1,1% in Europa și 2,8% in China.Situația din Taiwan genereaza ingrijorare, iar un conflict militar efectiv ar pune o presiune enorma…

- Eficienta energetica revine ca tema cheie, atunci cand pretul energiei atinge varfuri record, se reutilizeaza resurse foarte poluante, iar seceta ameninta capacitatile hidro si nucleare. Intre modalitatile de a reduce factura energetica se afla si ”pompele de caldura”, care pot practic sa racoreasca…

- In al doilea trimestru al anului, Netflix a pierdut 970.000 de abonati, de aproape cinci ori mai mult decat in primul trimestru, insa, sub estimari. In urma cu trei luni, cei de la Netflix spuneau ca se asteapta sa piarda 2 milioane de abonati. Netflix are acum 220,67 de milioane de abonati, iar vestea…

- ”Euro a ajuns marti la egalitate cu dolarul, pentru prima data dupa 2002. Preocuparile referitoare la incetinirea serioasa in economia blocului european, inflatia ridicata, impactul constrangerilor economice impuse de relatiile cu Rusia, efectele scumpirii energiei asupra bazei industriale, contractia…

- In cele patru ședințe de tranzacționare ale saptamanii trecute leul a avut o evoluție apreciativa fața de euro, in timp ce mișcarile celorlalte valute principale au fost mult mai ample. Cursul euro a scazut de la 4,9438 lei, la inceputul intervalului, la 4,9411 lei, in ședința de joi, care reprezinta…