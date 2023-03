Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea criza bancara mondiala nu va semana cu nimic ceea ce a vazut lumea in 2008, spun analiștii. Aceștia susțin ca „dezastrul vine incet si tacut, fara ca nimeni sa-l observe la timp”, se arata intr-o analiza Wall Street Journal , potrivit businessmagazin.ro .In ultimele decenii, crizele financiare…

- Urmatoarea criza bancara mondiala nu va semana cu nimic ceea ce a vazut lumea in 2008. Dezastrul vine incet si tacut, fara ca nimeni sa-l observe la timp, arata o analiza realizata de The Wall Street Journal.

- Temerile de contagiune bancara raman, iar investitorii sunt ingrijorati ca economiile globale vor avea de suferit daca efectele ratelor mai mari ale dobanzilor vor torpila si alte banci. Iata o scurta prezentare a unora dintre cele mai mari crize financiare din ultimii 40 de ani: CRIZA DE ECONOMII SI…

- Aceasta masura exceptionala a fost anuntata duminmica dupa ce UBS a cumparat Credit Suisse – o operatiune orchestrata de catre Guvernul elvetian, in vederea restabilirii increderii in sistemul financiar. Institutiile au decis sa consolideze ”liniile swap”, un dispozitiv care faciliteaza accesul bancilor…

- Principalele banci centrale urmeaza sa majoreze ratele dobanzilor in aceasta saptamana la cele mai ridicate niveluri de la criza financiara, alimentand anxietatea unor investitori care se tem ca revenirea pieței de obligațiuni din aceasta luna subestimeaza dovezile de inflație persistenta. Prețurile…

- Dezbaterile aprinse pe tema declaratiilor privind ratele bancare au escaladat foarte mult in ultimele zile, mai ales intr-un sens negativ, asta pentru ca multe persoane nu au inteles care a fost in fapt logica acestora. Nu am precizat niciodata ca sustinerea pentru plata ratelor trebuie sa vina de la…