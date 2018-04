Trendurile in turismul romanesc evolueaza si comportamentul de cumparare al turistilor romani este intr-o continua schimbare. Daca acum 10 ani majoritatea turistilor se documenta online dar cumpara de la agentiile stradale, astazi ponderea rezervarilor online depaseste 85% din total. Pretul ramane criteriul principal in alegerea companiei aeriene sau a rutei de zbor, insa optiunile de calatorie ale romanilor au evoluat, iar acestia cauta din ce in ce mai mult destinatii indepartate, in care se ajunge prin cel putin doua segmente de zbor. Turistii romani sunt mult mai deschisi la optiuni creative…