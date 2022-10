Analiză: Vin vremuri incerte pentru petrol Reducerea producției anunțata de OPEC, incetarea excesului de aprovizionare din SUA, reducerea producției și in Rusia pot alimenta creșterea prețurilor pe piața petrolului. Acești trei factori majori au fost identificați și analizați de Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Anul 2022 a fost caracterizat de niveluri ridicate de volatilitate și agitație a piețelor de capital. Totuși, au fost unele active care au avut un parcurs mai agitat decat altele. Petrolul a facut parte din aceasta categorie, devenind extrem de ușor influențabil in fața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

