ANALIZĂ VALUTARĂ. Cursul euro a scăzut la minimul ultimelor două luni Cursul monedei unice a scazut de la 4,8372 la 8,8319 lei, un curs mai mic fiind înregistrat în 12 martie. Tranzacțiile se realizau joi în culoarul 4,83 – 4,839 lei. Media monedei americane a coborât de la 4,3114 la 4,2813 lei, minim al ultimelor doua saptamâni.

Dupa scaderea de miercuri pâna la 1,061 franci/euro, moneda elvețiana se tranzacționa în culoarul 1,063 – 1,067 ceea ce a facut ca media ei sa coboare de la 4,5490 la 4,5376 lei. Lira sterlina își menținea evoluția pozitiva iar cursul ei urca de la… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

