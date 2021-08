Stiri pe aceeasi tema

- Paradoxul statisticii: romanii lucreaza 40 de ore pe saptamana, cel mai mult din UE, iar olandezii doar 30 de ore pe saptamana. Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica.…

- Conform rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat astazi, 9 iulie, trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre care nu au adoptat inca moneda unica. Sondajul a fost realizat in cele șapte state membre care nu au aderat inca la zona euro, și anume in…

- Ungaria este pe lista producatorilor de masini electrice prin Mercedes, iar din Cehia, Skoda promite o revolutie electrica. Polonia lucreaza la un brand auto national si pentru ca electromobilitatea se anunta a fi moda viitorului a ales pentru prima masina poloneza propulsie electrica, arata MEDIAFAX.…

- Compania de consultanta imobiliara Colliers anunța ca Monika Rajska-Wolinska a fost promovata in funcția de Chief Executive Officer (CEO) pe zona Europei Centrale și de Est (ECE), inclusiv pe Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Romania și Slovacia, incepand de la 1 august 2021. Ea este un adevarat…

- Dintre stratele Uniunii Europene, Romania are cea mai mare rata a mortalitații infantile. Iar situația din județele defavorizate este și mai disperata. „M-am nascut in 1960 și pana acum eu nu am vazut curent electric in casa”, a spus unul dintre locuitorii pe care i-am intalnit. Ca sistemul medical…