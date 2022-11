Analiză - Unde va petrece Politehnica sărbătorile de iarnă? Culoar bun pentru echipa ieşeană Liga a II-a de fotbal se pregateste pentru sprintul de final de an. In 2022 mai sunt programate doar doua etape, ultimele trei runde din sezonul regulat urmand a se disputa in 2023. Chiar daca a risipit aiurea foarte multe puncte in acest sezon, clasarea si jocul fiind sub nivelul investitiilor uriase facute in echipa si a conditiilor fara precedent existente, Politehnica Iasi continua sa aiba sanse consistente de a ierna pe o pozitie de play-off. Asta cu toate ca planurile verii facute in Copou aveau ca tinta copierea modelului Petrolul Ploiesti de anul trecut. Atunci, prahovenii, desi au avut… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

