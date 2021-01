Stiri pe aceeasi tema

- 2021 se preconizeaza a fi un an al revenirii, dar pandemia va continua sa isi faca simtite efectele, anticipeaza consultantii Colliers International, potrivit carora turismul va deveni orientat mai mult local si va fi practicat cu o frecventa mai mare dupa ce lucrurile vor reveni la normal, iar munca…

- Pandemia va continua și anul acesta, la fel și incertitudinile legate de viitor. Se spera ca vaccinarea sa fie suficienta pentru a readuce viața la normal, dar nu pot fi excluse inca surprize neplacute din sectorul economic, dupa cum arata consultanții de la Colliers International. Studiul celor de…

- Anul 2021 se preconizeaza a fi un an al redresarii, chiar daca unele incertitudini vor continua sa persiste, cum ar fi cele legate de capacitatea vaccinurilor de a readuce viața la normal sau de potențialele surprize pe plan economic, de exemplu cele legate de politica monetara a marilor banci centrale,…

- Zece predicții pentru piața imobiliara in 2021. Colliers: Munca de acasa va deveni o practica obișnuita, iar prețurile in sectorul rezidențial vor stagna Anul 2021 se preconizeaza a fi un an al redresarii, chiar daca unele incertitudini vor continua sa persiste, cum ar fi cele legate de capacitatea…

- Grupul american Pfizer, asociat cu laboratorul german BioNTech, a anuntat sambata un "plan" care trebuie sa-i permita sa limiteze cu o saptamana intarzierile de livrari de vaccin contra Covid-19, in momentul in care Europa este ingrijorata ca livrarile de doze vor intarzia "trei, patru saptamani",…

- Numai jumatate (54%) dintre angajații din Romania simt ca sunt susținuți de angajatul lor, mental și emoțional, in timpul pandemiei de coronavirus, comparativ cu media globala de 71%, conform unui studiu. “Izbucnirea pandemiei de Covid-19 in acest an a afectat enorm forta de munca globala, miliarde…

- Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele” trebuie…

- Misiune umanitara derulata in sprijinul Cehiei.Astazi, 23 octombrie, 30 de ventilatoare de terapie intensiva achizitionate prin programul RescUE de catre Uniunea Europeana au plecat catre Praga, Cehia, in sprijinul medicilor care intervin in lupta impotriva pandemiei generata de Covid 19.Misiunea este…