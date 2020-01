Analiză: Turismul de afaceri va crește cu 12% anul acesta Turismul de afaceri va crește, in 2020, cu cel puțin 12%, iar domeniile de activitate care implica cel mai mare numar de calatorii in interes de afaceri sunt industria farma, de audit, petroliera și bancara, arata o analiza a companiei GoTravel, specializata pe zona de turism corporate, conform Mediafax. Potrivit analizei, turiștii care calatoresc in scopuri de business prefera in special hotelurile de patru stele, localizate cat mai aproape de zona lor de interes. Durata medie a unei calatorii de afaceri este de trei zile, iar tariful mediu pentru o noapte de cazare variaza intre 40… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul i-a autorizat duminica pe cetatenii sai sa efectueze vizite in Arabia Saudita, dar numai pentru calatorii religioase ori de afaceri, decizie ce poate fi un semn al apropierii dintre cele doua puteri regionale care au ca adversar comun Iranul, consemneaza AFP, potrivit AGERPRES.Israelienii,…

- Numarul rezervarilor realizate de catre romani la biletele de avion cu data de plecare in preajma Craciunului si retur dupa Anul Nou va creste cu pana la 20% fata de datele din anul anterior, potrivit unei analize realizata de un tur-operator online. Orase precum Londra, Milano si Bruxelles se afla…

- Pasionat de calatorii? Analiza facuta de momondo.ro te-ar putea inspira pentru destinațiile de anul viitor. In topul aceasta ai putea regasi, probabil, și orașele prin care ai trecut tu in 2019, nu intamplator fiind in lista celor mai populare destinații cu cele mai ieftine zboruri din 2019. Echipa…

- Surprinzator, premierul Ludovic Orban l-a numit, pe data de 28 octombrie 2019, pe Emil Razvan Pirjol in funcția de secretar de stat pentru Turism, dar acesta și-a preluat atribuțiile la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la o saptamana de la numire, adica pe 4 noiembrie...

- UPDATE, ora 10:20 – Deficitul bugetului general consolidat pentru 2019 se va majora la 4,3% din Produsul intern brut in urma celei de-a doua rectificari bugetare, iar printre ministerele care vor primi fonduri suplimentare se afla Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- UPDATE, ora 10:20 – Deficitul bugetului general consolidat pentru 2019 se va majora la 4,3% din Produsul intern brut in urma celei de-a doua rectificari bugetare, iar printre ministerele care vor primi fonduri suplimentare se afla Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta, acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei, informeaza Agerpres.Citește și: Romania − granarul Europei,…

- Directorul general al Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE), Vasile Asandei, sustine ca, daca s-ar construi autostrada Iasi-Targu Mures, turismul in regiune ar creste cu 20 la suta, precizand ca in prezent durata medie a unui sejur in regiune este de numai 1,7 zile.