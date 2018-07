Stiri pe aceeasi tema

- In primii 100 de exportatori ai Romaniei se gasesc doar 4 companii cu capital majoritar romanesc, din care 2 cu capital privat integral romanesc, iar una este in insolventa, pe baza ultimelor date oficiale statistice, sustine Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate, citand…

- La ora actuala, circa un milion de romani traiesc in Statele Unite ale Americii. Un site american a facut o analiza interesanta si a realizat procentual topul localitatilor din America unde traiesc cei mai multi rezidenti de origine romana, oferind date pentru nu mai putin de 101 orase din S.U.A.

- Trupa sud-coreeana de baieti BTS a devenit duminica prima formatie de K-pop (muzica pop sud-coreeana) care a ajuns pe primul loc in topul vanzarilor de albume in Statele Unite, potrivit AFP. Cunoscuti pentru infatisarea lor de adolescenti siguri pe ei, tunsorile asemanatoare celor de la inceputul epocii…

- Ucraina va prelua de la Washington lista neagra cu aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin din mediul de afaceri si totodata va extinde sanctiunile impotriva unor firme si entitati din Rusia aplicate dupa anexarea Crimeei in 2014."Prin decizia de azi, am coordonat noile sanctiuni (...)…

- Statele Unite au cei mai multi superbogati ai lumii, depasind de peste trei ori urmaritoarea sa in clasament: China. Este vorba de un clasament al oamenilor cu averi de peste 500 de milioane de dolari, iar Romania are 20 de persoane in acest top intocmit anual de compania de consultanta imobiliara Knight…

- Relatiile dintre Grecia si Turcia nu a fost niciodata extraordinare. Cele doua tarile vecine s-au razboit intre ele de mai multe ori in secolul al XX-lea si s-au apropiat de un conflict militar asupra insulei grecesti Imia in 1996, inainte ca Statele Unite sa intervina pentru a preveni dezastrul.

- Lungmetrajul „Black Panther”, regizat de Ryan Coogler, prima adaptare Marvel pentru marile ecrane cu un supererou de culoare, a depasit „Titanic” plasandu-se pe locul al treilea intre filmele cu cele mai mari incasari din toate timpurile in Statele Unite.