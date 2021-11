Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a negat vineri ca ar fi implicata in pregatirea unei lovituri de stat in Ucraina in data de 1 sau 2 decembrie, asa cum anuntase anterior presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o conferinta de presa la Kiev, relateaza EFE si Interfax. "Rusia nu are niciun fel de planuri de a se…

- Proiectul condus de compania rusa Gazprom nu poate fi, inca, aprobat deoarece proprietarii acestuia nu au infiintat inca o filiala de exploatare in conformitate cu legislatia germana. Suspendarea intervine intr-un moment critic pentru aprovizionarea cu gaze naturale in Europa, in contextul in care preturile…

- Președintele din Belarus a recunoscut ca i-a cerut ajutor lui Vladimir Putin privind supravegherea aeriana a frontierei cu Polonia. Moscova a trimis bombardiere strategice in contextul valului de migranți de la granița. Aleksandr Lukașenko a precizat ca nu are alta soluție decat sa apeleze la bombardierele…

- Gazprom a refuzat la licitatiile de marti sa rezerve capacitate suplimentara pentru a livra Europei o cantitate mai mare de gaze naturale, ceea ce ar fi atenuat cresterea preturilor, pe o piata ingrijorata de intentiile Moscovei, transmite Reuters. Kremlinul a dat asigurari ca Rusia isi mentine…

- ”Partile au ajuns la un acord asupra pretului (…) si asupra unui dialog viitor in vederea rambursarilor” datoriei Republicii Moldova la gaze naturale, a anuntat vineri seara intr-un comunicat un purtator de cuvant al diplomatiei moldoveze, Daniel Voda. Gazprom a confirmat separat, intr-un comuncat,…

- Rusia nu a fost invitata sa participe la o reuniune virtuala organizata de Statele Unite ale Americii si la care iau parte 30 de tari, pe agenda discutiilor fiind combaterea criminalitatii informatice si mai ales a atacurilor de tip ransomware. Informația aparține unui inalt oficial al administratiei…

- Modalitațile reanimarii formatului "Normandia" a fost discutate de catre ministrii de externe rus, francez si german. Parțile vor colabora cu scopul de a se intilni in curind pentru a discuta despre conflictul din Ucraina, a anuntat luni Moscova, dupa o conversatie telefonica intre Vladimir Putin, Emmanuel…

- Ajutorul militar american acordat Ucrainei ar putea determina Kievul sa se comporte impredictibil si periculos în conflictul din estul acestei tari, a atentionat astazi Kremlinul, afirma la unison toata agentura Moscovei de la ministerul de Externe. Reactia vine dupa ce, ieri, la Casa…