- Popularitatea presedintelui Joe Biden a scazut cu 7 puncte procentuale si a ajuns la cel mai mic nivel din acest an, dupa ce guvernul afgan sustinut de SUA a pierdut puterea in urma intrarii talibanilor in Kabul, indica un sondaj Reuters/Ipsos. Sondajul national, realizat luni, arata ca 46% dintre americanii…

- ​Administrația americana și-a avertizat cetațenii sa evite aeroportul internațional din Kabul din cauza îngijorarilor legate de potențiale atacuri lansate de filiala afgana a Statului Islamic (IS), relateaza duminica BBC. Sâmbata a fost emisa o alerta de securitate prin care cetațenii…

- Potrivit sondajului, realizat de Reuters/Ipsos și publicat marti seara, arata 46% dintre americanii cu drept de vot sunt multumiti de activitatea lui Joe Biden la Casa Alba, fata de 53% in urma cu o saptamana.Un alt sondaj, realizat luni de institutul institutul Ipsos, arata ca mai putin de jumatate…

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat marti seara, intr-un interviu acordat Fox News, ca decizia SUA de a merge in Afganistan a fost „cea mai proasta din istoria tarii noastre" si l-a criticat pe actualul lider de la Casa Alba pentru modul in care a gestionat retragerea din zona si situatia…

- Aliati europeni ai Statelor Unite pledeaza pentru reanalizarea functionarii Aliantei Nord-Atlantice dupa decizia "unilaterala" a presedintelui Joseph Biden privind retragerea din Afganistan, considerata un esec, conform cotidianului Financial Times. "Aliatii europeni sperasera ca alegerea…

- „Pana duminica, Europa credea ca Joe Biden este un expert in politica externa”, scrie Politico. Acum, decizia președintelui american de a permite Afganistanului sa se prabușeasca in brațele talibanilor ii face pe oficialii europeni sa se ingrijoreze. Ingrijorarea provine de la faptul ca a accelerat,…

- Donald Trump are in continuare susținatori fanatici, care sunt de parere ca fostul președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA) se va intoarce in curand la Casa Alba. Este vorba despre gruparile QAnon și MAGA, care promoveaza tot felul de idei fanteziste și conspiraționiste. Aceste doua entitați…

- Casa Alba sustine o abrogare a unei legi promulgate in 2002 in vederea autorizarii Statelor Unite sa intre in razboi impotriva Irakului lui Saddam Hussein, o abrogare care este necesar sa fie adoptata in Congres si care va avea un ”impact minim” asupra operatiunilor in curs, relateaza AFP. Administratia…