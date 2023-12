Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban, ieșire exploziva: 'Ne vom impotrivi ideilor nebunesti ale birocratilor de la Bruxelles, propagandei de gen si iluziilor legate de razboiul din Ucraina!'Ungaria trebuie sa spuna nu actualului model de Europa construit la Bruxelles, a declarat premierul Viktor Orban la un congres al partidului…

- Europa fierbe in aceste zile, și asta datorita celor doua conflicte militare, primul in Ucraina, iar cel de-al doilea in Orientul Mijlociu. Dar, pe plan european, vecinii de la granița de vest nu se dezmint de ideologiile impuse de Viktor Orban. Concret, Ungaria se opune aderarii Ucrainei la Uniunea…

- „Politicienii populiști, care au astfel de relații cu oamenii, cum e Erdogan, risca sa fie prinși intre propriile lor declarații. Hamas nu sunt teroriști, dar Armata de Eliberare Kurda este, pentru ca ataca in Turcia. Acest mod de a face politica il vedem peste tot. Ei vor sa atinga un anumit nivel…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu liderii ambelor tari in timpul unei calatorii in China, saptamana trecuta, iar Miller a fost printre sefii de afaceri care l-au insotit in calatorie. Gazprom incearca sa compenseze pierderea majoritatii pietelor sale din Europa, de la inceputul razboiului…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat marti satisfactia de a avea Ungaria ca interlocutor in Uniunea Europeana, in intrevederea avuta la Beijing cu prim-ministrul Viktor Orban, care se straduieste sa mentina relatiile cu Moscova in pofida razboiului din Ucraina, transmite AFP. ”Ca urmare a conditiilor…

- Ungaria nu va permite desfasurarea niciunei demonstratii de sustinere a „organizatiilor teroriste”, a declarat vineri pe postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, adaugand ca toti cetatenii ungari trebuie sa se simta in siguranta, indiferent de religie sau origine, relateaza Reuters si MTI.…

- Premierul maghiar a declarat printre altele ca exista „multe intrebari” și „indoieli” cu privire la aderarea Kievului la UE, adaugand ca liderii blocului comunitar au nevoie de o discuție strategica pe aceasta tema, scrie The Guardian.Premierul maghiar Viktor Orban și-a inceput ziua de vineri postand…

- Guvernul ungar a prelungit cu sase luni, pana in luna martie 2024, „starea de urgenta din cauza imigratiei masive” pe care a decretat-o in anul 2016, la scurt timp dupa criza migratiei, in conditiile in care politia sustine ca tentativele de intrare ilegala in tara s-au dublat, transmite EFE. Decretul…