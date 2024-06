Analiză: Țările în care trăiesc cei mai longevivi oameni din lume S-a facut o analiza. Calle de Jordan, o strada scurta din centrul Madridului, cuprinde intregul ciclu al vieții umane. La un bloc se afla o clinica de fertilitate, din ce in ce mai des intalnita intr-o țara obsedata de lipsa de copii. La un bloc mai jos se afla un centru de zi pentru pensionari, care ofera servicii cum ar fi pregatirea memoriei și ajutor pentru mobilitate. Este ceva normal sa vezi femei de 60 de ani conducandu-și ușor mamele de 90 de ani pana la ușa, scrie The Economist . Institutul pentru Masurarea și Evaluarea Sanatații de la Universitatea din Washington a publicat recent previziuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

