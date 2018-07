Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie. Analistii spun ca razboiul comercial intre SUA si China ar putea stimula si mai mult exporturile de cereale din bazinul…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …

- China a acuzat Statele Unite ca au inceput „cel mai mare razboi comercial din toata istoria economica”, in contextul in care vineri dimineața a intrat in vigoare legea care impune taxe vamale in valoare de 34 de miliarde de dolari pentru importuri, „China a promis să nu tragă…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Statele Unite au ajuns la un acrod cu gigantul telecom chinez ZTE, ceea ce ar putea sa-i permita acestuia sa-și reia activtatea in ritm norma. Anunțul a fost facut de Wilbur Ross, secretarul american pentru Comerț. ”In jurul orei 06,00 dimineața (10,00 GMT) am incheiat un acord definitiv cu ZTE”, a…

- Statele Unite ale Americii au decis sa impuna taxe pe importurile de otel si de aluminiu din Uniunea Europeana, Canada si Mexic. Anuntul, care se refera la o taxa de 25% pentru importurile de otel si de 10% pentru cele de aluminiu, a fost facut joi de secretarul pe comert al administratiei Trump, Wilbur…

- Presedintele Donald Trump amana impunerea tarifelor pe otel si aluminiu pentru Uniunea Europeana, Canada si Mexic pentru inca 30 de zile si intarzie astfel controversatele masuri comerciale cu cateva zile inainte ca o delegatie de oficiali americani sa se deplaseze in China pentru a negocia, potrivit…

- China a anuntat joi ca va impune masuri antidumping provizorii ce vor viza importurile de cauciuc sintetic importat din Statele Unite, Uniunea Europeana si Singapore, in contextul tensiunilor in domeniul comercial intre China si SUA, informeaza agentia de stiri Xinhua. O analiza preliminara…