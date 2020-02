Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu vor permite Iranului sa fabrice arme nucleare, afirma presedintele Donald Trump, avertizand ca armata americana va continua sa contracarareze amenintarile iraniene, anunța MEDIAFAX."Atat timp cat sunt presedinte al Statelor Unite, Iranului nu i se va permite sa detina arme…

- Cancelarul german Angela Merkel se întâlneste sâmbata, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin, în contextul amplificarii tensiunilor în Orientul Mijlociu si în alte regiuni, a anuntat luni Guvernul german, relateaza The Associated Press. …

- Statele Unite vor riposta rapid,"poate într-o maniera disproportionata", daca Iranul loveste orice tinta sau persoana americana, a avertizat, pe Twitter, presedintele Donald Trump, potrivit Agerpres. "Aceste postari media vor servi drept notificare catre Congresul Statelor…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a facut o legatura, într-un mesaj pe Twitter, între generalul iranian Qassem Soleimani, ucis într-un raid american în Irak, si responsabilii atentatelor de la 11 septembrie 2001 la New York, afirmatie considerata îndoielnica…

- "Romania este profund ingrijorata de recentele evoluții din Orientul Mijlociu dupa atacul impotriva Ambasadei SUA in Irak - pe care Romania il condamna in mod ferm - și masuri protective și preventive luate in consecința de SUA. Detensionarea este esențiala pentru a evita o deteriorare suplimentara…

- Iran a promis sa razbune ”la momentul potrivit și în locul potrivit” asasinarea unuia dintre puternicii sai generali, Qassem Soleimani, ucis vineri într-un atac cu drona condus de Statele Unite la Bagdad, o escaladare care ridica temeri privind un conflict deschis între…

- La putin timp dupa operatiune, Pentagonul a anuntat ca presedintele american Donald Trump a dat chiar el ordinul de a fi "ucis" Soleimani, un lider al Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii islamice. Abou Mehdi al-Mouhandis, numarul doi in Hachd al-Chaabi, o coalitie paramilitara…

- "Atat de ridicol. Greta trebuie sa lucreze la problema ei de gestionare a furiei, apoi sa mearga la un film bun cu o prietena! Chill Greta, Chill!", a postat Donald Trump, pe Twitter. Reactia presedintelui american vine dupa ce revista Time a desemnata pe adolescenta care militeaza pentru…