- "Ideea ca jumatate din administratia publica centrala va intra automat in sistemul de somaj tehnic prin rotatie este deficitara pentru ca fara o analiza profunda se vor crea alte crize care se vor adauga crizei actuale. Masurile propuse fac parte din marota ca astfel se rezolva problema resurselor financiare…

- Aseara, la postul de televiziune B1, primul ministru Ludovic Orban a anuntat la emisiunea Dosar de politician ca Guvernul pregateste un mecanism de somaj tehnic la stat.Astvel potrivit lui Ludovic Orban angajatii vor lucra 15 zile si vor sta tot atatea acasa, urmand sa fie platiti cu 75 din salariul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, miercuri, ca va fi facuta o rectificare bugetara extraordinara. Banii vor fi alocați domeniului sanatații și celui ce vizeaza șomajul tehnic. Șeful statului spune ca masura a fost convenita cu membrii cabinetului Orban. „Se contureaza o rectificare bugetara…

- Guvernul a luat o serie de masuri economice, menite sa sprijine mediul de afaceri si pe angajatii firmelor aflate in dificultate financiara, masuri concretizate deja prin doua ordonante de urgenta publicate in Monitorul Oficial.

- Se ascute lupta pentru salvarea economiei. Dupa o sedinta de guvern de 10 ore, premierul a anuntat noi masuri, cu un impact bugetar de peste 30 de miliarde de lei. Si nu e suficient, spune mediul de afaceri. Care se pregateste pentru o recesiune mai dura decat cea din 2008.

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta pentru angajatorii care trimit salariatii in somaj tehnic. Circa 300 de milioane de euro fonduri europene nerambursabile vor fi alocate firmelor afectate de epidemia de coronavirus.

