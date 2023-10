Stiri pe aceeasi tema

- Riscul era perceptibil, iar acum a fost demonstrat de doua atacuri succesive in Franta si Belgia: serviciile europene de informatii se afla in fata unui risc major de atentate, pe fondul razboiului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas.

- Razboiul dintre Hamas și Israel a starnit reactii care dezvaluie o lume tot mai fragmentata, in care vocea tarilor occidentale devine o minoritate, tendinta care s-a accentuat de la conflictul din Ucraina, arata o analiza AFP, potrivit Agerpres.

- Ministrul de interne al Franței a interzis toate manifestațiile pro-palestiniene din țara, transmite BBC.Gerald Darmanin a ordonat ca cetațenii straini care incalca regulile sa fie "sistematic" expulzați. Masura vine in contextul in care guvernele europene se tem de o creștere a antisemitismului…

- SUA au colectat informatii provenite de la serviciile secrete care arata ca liderii iranieni cheie au fost surprinsi de atacurile fara precedent ale gruparii islamiste palestiniene Hamas in Israel, a relatat miercuri New York Times.

- Proteste violente la Lyon, in favoarea Hamas: Poliția a dat cu gaze lacrimogeme / 'Israel criminal, Macron complice'Aproximativ 150 de persoane s-au adunat luni, 9 octombrie, in Lyon, Franța. Evenimentul a fost supravegheat de Poliție, fiind o manifestare in favoarea Hamas.Manifestația fusese interzisa…

- Un oficial egiptean a declarat, sub protecția anonimatului, ca Israelul ar fi fost avertizat de serviciile de informații egiptene ca se pregatește ”ceva mare” in... The post Serviciile de informații egiptene ar fi avertizat Israelul ca teroriștii Hamas pregatesc ”ceva mare” appeared first on Special…

- Atacurile ingrozitoare comise de Hamas in Israel au luat total pe nepregatite Armata lui Benjamin Netanyahu. Foarte multi au dat vina pe Serviciile de Informatii, care nu si-ar fi facut treaba asa cum trebuie. „Acesta este un eșec colosal al serviciilor de informații pentru Israel” – a relatat si BBC.…

- „Reducerea numarului de pompieri in mijlocul unei crize climatice este o rețeta pentru dezastru”, a declarat marți Esther Lynch, secretar general al Confederației Europene a Sindicatelor, intr-un comunicat. „Riscul crescut de incendii cauzat de schimbarile climatice a fost clar pentru toata lumea…