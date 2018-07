Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, referitor la nominalizarea noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, ca il bucura venirea unui ambasador care are o legatura cu Romania, exprimand convingerea ca Parteneriatul strategic dintre cele doua tari va cunoaste…

- Potrivit anuntului publicat pe site-ul oficial al Presedintiei americane, ADRIAN ZUCKERMAN a fost nominalizat ca ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor UNite in Romania. El s-a nascut la Iasi, de unde a emigrat la varsta de 10 ani si vorbeste fluent romaneste. Ajuns in Statele Unite, a…

- Președintele Donald Trump l-a nominalizat pe avocatul Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de stiri.tvr.ro Zuckerman, nascut in Romania, a emigrat cu familia in Statele Unite la varsta de 10 ani și vorbește fluent limba romana. E partener…

