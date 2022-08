Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul de gaming a fost unul dintre cele mai caștigate in timpul pandemiei, restricțiile impuse ducand la adoptarea la scara larga a jocurilor. Totuși, pe masura ce populația a revenit la vechile obiceiuri interesul pentru sectorul de gaming s-a temperat, oamenii reintorcandu-se la activitațile din…

- Cererea pentru jocuri, console si alte kit-uri a fost atat de puternica in timpul pandemiei, incat piata s-a extins cu 26% intre 2019 si 2021, noteaza analistul XTB Romania, Radu Puiu, trecand in revista castigurile sectorului de gaming.

- Cererea noua pentru spatiile de birouri din Bucuresti aproape s-a dublat in primul semestru, la peste 70.000 de metri patrati (mp), comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce ritmul anualizat al cererii noi se situeaza la niveluri pre-pandemice, estimeaza analistii unei companii de…

- ”Piata activelor digitale continua sa intampine dificultati in a atrage noi investitori, chiar daca in ultimele zile cea mai cunoscuta moneda, Bitcoin, a inregistrat o redresare. In ultimele 24 de ore, capitalizarea globala a pietei a crescut usor, la 915 miliarde dolari, avansand cu 0,61%. Bitcoin…

- Cotatia bitcoin a scazut sambata sub pragul de 20.000 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, continuand o tendinta de scadere care se manifesta de cateva luni, pe masura ce investitorii abandoneaza activele riscante in contextul cresterii dobanzilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Elon Musk este unul dintre marii evanghelisti ai criptomonedelor si nu putem sa nu ne intrebam ce parere are despre bear market-ul actual, sau mai rau despre Crypto Winter. Nu de alta, dar si Tesla are de suferit din cauza picajului Bitcoin spre 20.000 de dolari. Se pare ca Tesla a pierdut sute de milioane…

- Romania ocupa primul loc in lume in ceea ce priveste „decesele in exces” in timpul pandemiei de COVID-19, intr-un top mondial al tarilor cu venituri mari publicat de OMS. „Decesele in exces” reprezinta cea mai buna estimare a numarului real de victime ale pandemiei si se calculeaza ca diferenta dintre…

- Noi imprumuturi de la FMI pentru Ucraina: Deficitul bugetului de stat, in timpul razboiului, este de 5 miliarde de dolari pe luna Noi imprumuturi de la FMI pentru Ucraina: Deficitul bugetului de stat, in timpul razboiului, este de 5 miliarde de dolari pe luna Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei,…