- Liderii PNL, USR si PLUS vor semna un protocol pentru sustinerea unor candidati comuni la alegerile locale din 27 septembrie, respectiv la primariile de sector si la Primaria Capitalei, unde candideaza Nicusor Dan. Conducerea USR a validat colaborarea cu PNL in Bucuresti, in ciuda criticilor venire…

- PNL si Alianta USR-PLUS au ajuns vineri noaptea la un acord final in privinta candidatilor comuni in Bucuresti. Potrivit surselor Adevarul, la Sectorul 3, PNL l-a aruncat in lupta cu Robert Negoita pe Adrian Moraru, consilierul ministrului Muncii Violeta Alexandru. PMP nu a mai fost cooptat in alianta…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca PMP nu a fost invitat sa faca parte din alianța de dreapta, asta pentru ca USR se opune. Tomac arata ca PMP ar dori sa-l susțina pe Nicușor Dan, insa intr-o alianța cu lista comuna de consilieri generali și candidați comuni la sectoare. Cum aceste condiții nu…

- Fostul presedinte Traian Basescu va intra in competitia pentru primaria generala, in cazul in care PNL si USR nu fac alianta cu PMP. Si nu vor face. Basescu va rupe din voturile lui Nicusor Dan, la fel cum fostul sau rival, Victor Ponta, va rupe din voturile Gabrielei Firea. Ludovic Orban ar vrea alianta…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca isi doreste o alianta cu USR-PLUS la primariile de sector pentru a „spulbera PSD in Bucuresti”, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, negocierile dintre PNL si PMP pentru liste comune in Capitala au esuat. Prin urmare, PMP va avea…

- Pana la alegerile locale au mai ramas trei luni de zile, dar relatiile dintre partide raman in continuare intr-o zona crepusculara. De la opiniile diferite pana la divergente care pot conduce la o ruptura totala in cele mai multe cazuri nu este decat un pas. Daca rasfoim ziarele din trecut vom avea…

- Capitala, inainte cu patru luni pana la alegerile locale din 2020. Ce candidați lanseaza partidele politice și cum stau la capitolul negocieri - va prezentam intr-o scurta radiografie a calculelor politice de pana acum.BUCUREȘTI In cursa pentru primaria Capitalei, principalele partide…

- Reincepe lupta pentru alegerile locale. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, a participat luni-seara la sedinta online a PNL Bucuresti, alaturi de toti liderii liberali de sectoare, sustin surse politice pentru Adevarul. Miza sedintei: strategia pentru Capitala, in contextul in…