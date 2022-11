Stiri pe aceeasi tema

- Caștigul salarial mediu net din august a fost de 3.933 de lei, in scadere cu 1,1% fața de luna anterioara (luna in care s-au acordat primele de vacanța), respectiv cu 12,8% peste nivelul din august 2021. Cum rata anuala a inflației in luna august a fost de 15,3%, caștigul salarial real din Romania a…

- Meteorologii estimeaza ca pana la mijlocul lunii noiembrie, in Romania, va fi un pic mai cald decat este normal in aceasta perioada a anului, iar cantitațile de precipitații vor fi destul de scazute. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vasluiul ar putea avea aeroport, intr-un viitor destul de indepartat, oricat de ciudata ar parea aceasta informatie. Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, confirma ideea realizarii unui aeroport de dimeniuni reduse in apropierea orasului, in zona Brodoc. "Aceasta propunere nu vine de acum, o avem…

- Creșterile ratelor se vor incheia in curand, iar vestea buna este ca s-a reluat consolidarea fiscala. Analiza OTP Bank Potrivit analiștilor OTP Bank, creșterea economica incetinește pe masura ce Romania incearca sa se adapteze la prețurile ridicate la energie, iar zona euro se indreapta spre stagflație…

- ”In fiecare an, inceputul de an scolar readuce in prim – plan problema colectarii selective a deseurilor in unitatile de invatamant, in conditiile in care acestea sunt generatoare importante de deseuri de ambalaje. Doar 30% dintre elevii din Romania au participat la programe (in general organizate de…

- Inflația cea mai mare din ultimii ani le pune probleme anumitor persoane? Prețurile in continua creștere pun presiune pe bugetele personale? Nu pentru toata lumea! Mii de doljeni au inregistrate in acte salarii mai mari decat anii trecuți. Cateva sute de persoane se afla in topul salariilor, cu venituri…

- Iarași o veste buna pentru concedii este faptul ca in ultimii ani, septembrie a ținut sa fie mai degraba ultima luna de vara, decat prima luna de toamna“, declara Florinela Georgescu, directorul executiv al ANM. Suntem trecuți de mijlocul lunii august, iar temperaturile se anunța caniculare in majoritatea…

- Vanzarile de mașini electrice și hybrid a depașit anul acesta, pentru prima data, vanzarile mașinilor cu motoare diesel, a anunțat joi Ministerul Mediului, care susține ca aceasta creștere se datoreaza stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS. Datele au fost prezentate joi la o intalnire a ministrului…