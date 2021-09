Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.033 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Pana astazi, 6 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.107.043 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.058.587 de pacienți au fost declarați vindecați. Numarul persoanelor considerate vindecate este cel din data de 05.09.2021, pentru data de astazi nu a putut…

- Datele la nivel național, publicate joi de autoritați, arata ca media ratei de infectare cu COVID-19 a crescut pentru a treia zi consecutiv și a ajuns la valoarea 0,32, cu 0,01 mai mult decat in ziua precedenta.Cea mai mare incidența la mia de locuitori calculata in ultimele 14 zile este in județul…

- Pana astazi, 20 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.089.817 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.051.504 de pacienți au fost declarați vindecați. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni 84 de azuri noi de COVID-19 si doua decese, inregistrate in ultimele 24 de ore. Nu a fost raportat un deces anterior. La ATI sunt internatii 38 de pacienti cu COVID-19. 14 judete nu au niciun caz nou. "Pana astazi, 26 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- Hidrologii au emis noi avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de inundații pentru bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Vedea, Arges, Ialomita, Siret, Prut si raurile din Dobrogea. Sunt previzionate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…

- Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- All counties and the municipality of Bucharest remain in the green scenario in terms of infections with the novel coronavirus, the highest incidence rate per thousand inhabitants being registered in Alba County - 0.15 and Prahova County - 0.15, the Strategic Communication Group (GCS) informed on…