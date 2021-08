Analiză: Rusia a redus livrările de gaze naturale către Europa, în ultimele săptămâni Declinul a survenit la scurt timp dupa ce cancelarul german Angela Merkel a incercat sa reduca ingrijorarile legate de gazoductul rusesc Nord Stream 2, afirmand ca noi sanctiuni ar putea fi impuse Rusiei, daca Moscova se va folosi de gaze ”ca de o arma”. Controversatul proiect Nord Stream 2 este conceput pentru a livra gaze rusesti direct in Germania prin Marea Baltica, ocolind Ucraina si Polonia. Criticii sustin ca gazoctul nu este compatibil cu obiectivele climatice europene, creste dependenta regiunii de exporturile ruse de energie si cel mai probabil va consolida influenta economica si politica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

