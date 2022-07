Stiri pe aceeasi tema

- Analiza a publicației italiene Il Sole 24 Ore , preluata de Rador: Noi sancțiuni contra Rusiei la orizont. Miniștrii de externe și ambasadorii UE au discutat despre cel mai recent set de masuri propuse de Comisie pentru a destabiliza economia Rusiei. Nu este un adevarat al șaptelea pachet de sancțiuni,…

- La inceputul acestei luni, presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca natiunile occidentale sunt cele care ii multumesc pentru realizarea visului sau vechi de zeci de ani de a fuziona Rusia cu Belarusul vecin.

- Fortele ucrainene s-au retras tactic din ultimul oras liber din regiunea Lugansk, in a 19-a saptamana de invazie a Rusiei. Concret, aparatorii ucraineni au parasit orasul Lisiciansk, in timp ce imaginile satelitare au aratat ca trupele ruse intrau fara probleme in oras.

- Costul tratamentului vital pentru copiii care sufera de malnutritie severa urmeaza sa creasca cu 16 din cauza invaziei Rusiei in Ucraina si a perturbarilor provocate de pandemia de COVID 19 la nivelul lanturilor de aprovizionare, avertizeaza Fondul Natiunilor Unite pentru Copii UNICEF , informeaza Reuters.Materia…

- Un sat din provincia Kursk, situata in vestul Rusiei, la granița cu Ucraina, a fost vizat marți de focuri de arma ucrainene, a declarat guvernatorul regional Roman Starovoit, potrivit Reuters, dar nu s-au inregistrat raniți, deși trei case și o școala au fost lovite. Fii la curent cu cele…

- Un apropiat al zilelor lui Putin la primaria din Sankt-Petersburgului, care timp de doua decenii a deținut funcții cheie in Kremlin și Guvern și a indeplinit cele mai importante sarcini ale președintelui, a cazut in dizgrație dupa inceperea invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza BBC pe larg. Kozak…

- Unele țari din Uniunea Europeana spun ca ar putea fi momentul sa ia in considerare amanarea unei inițiative de interzicere a petrolului rusesc, astfel incat sa poata continua cu restul pachetului de sancțiuni propus, daca blocul european nu poate convinge Ungaria sa susțina embargoul, relateaza publicația…

