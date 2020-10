Analiză: România rurală, abandonată electoral de USR Uniunea Salvați Romania nu și-a propus sa salveze chiar toata Romania, din moment ce a decis sa nu se inscrie la alegerile locale din sute de comune și zeci de orașe. Lipsa aceasta inexplicabila de competitivitate electorala a deschis calea ocuparii de catre PSD și PNL a 82% din primariile țarii. USR s-a așezat, cuminte, doar in 0,88%. Nici macar in județele in care are parlamentari, deci are de la bugetul de stat resursele necesare unei bune organizari, Uniunea nu s-a implicat decat in jumatate sau chiar un sfert din Unitațile Administrativ Teritoriale (UAT) rurale. La alegerile parlamentare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

