- Banca Nationala a Romaniei nu a avut alta solutie de a tempera ce se intampla cu pretul la energie decat sa puna un tampon de aceeasi putere, si anume cursul de schimb, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Nu poti sa te joci cu cursul de schimb, si va spun si dumneavoastra si am spus-o si la inceputul iernii, nici cu pretul la energie. Se duce in prea multe preturi. Noi nu am avut alta solutie acum de a tempera ce se intampla cu pretul la energie, 60-80% din inflatia din Romania este din pretul la energie,…

- Inflația a scazut ușor in iulie, fața de luna iunie Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Inflația a scazut ușor în iulie, fața de luna iunie, conform unui raport prezentat de Banca Naționala a României. Este vorba de doar 0,09 % însa reprezentanții…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 13,9% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 7,5% pentru sfarsitul anului viitor, potrivit datelor prezentate marti de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, transmite Agerpres. BNR estima in mai 2022 o inflatie de 12,5% pentru…

- INFLAȚIA din Romania. Mugur Isarescu: „Se poate mai rau de atat. Romania a avut si inflatie de 200 – 300%” INFLAȚIA din Romania. Mugur Isarescu: „Se poate mai rau de atat. Romania a avut si inflatie de 200 – 300%” Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca se poate…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat marti ca rata inflatiei in acest trimestru se plafoneaza la 15-, precizand ca in trimestrul II din 2024 Romania va ajunge cu inflatia in zona tintita daca se vor ridica plafonarile la preturile la energie. El a mentionat ca nu…

- Banca Naționala a Romaniei aduce noi vesti rele pentru romani. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a spus ca așa ceva nu s-a mai intamplat din anul 2008. Guvernatorul Bancii Naționale a prezentat, marți, raportul trimestrial asupra inflației. Mugur Isarescu, despre inflația mare din Romania. „Inflația…