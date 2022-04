Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 20.000 de afaceri s-au inchis in primele doua luni din acest an, iar perspectivele primului semestru indica un record negativ al ultimilor 3 ani, un semnal ca economia se afla in dificultate.

- O analiza a serviciilor de informatii, publicata luni de Ministerul britanic al Apararii, arata ca trupele ruse ar putea sa utilizeze munitii cu fosfor alb in orașul-port Mariupol, aflat sub asediu de peste 40 de zile, potrivit dpa. Raportul mentioneaza ca acest tip de exploziv a fost deja folosit…

Agențiile de informații occidentale duc un razboi psihologic asupra Ucrainei direct cu președintele rus Vladimir Putin, spune un expert pentru CNN.

• Piața globala de monede digitale intra din nou in zona verde.

- Moldova si Romania intentioneaza sa-si intensifice comertul reciproc avantajos cu produse agricole. Despre aceasta s-a discutat ieri la o intalnire a conducerii ministerului agriculturii si industriei alimentare cu agenti economici din sector si reprezentanti ai Asociatiei marilor retele comerciale…

Serviciile de urgența raspund la un "incident major" care a avut loc la London Aquatics Centre din Stratford și trateaza "un numar de pacienți", anunța Sky News.

- Serviciile de curierat preconizeaza majorari iminente ale preturilor, pe fondul cresterii inflatiei si al scumpirilor la combustibili, gaze si energie electrica, arata o analiza de piata realizata de o companie de tehnologie care a dezvoltat o solutie globala de management al livrarilor pentru magazinele…

- Ok Medical anunta suspendarea gratuitatii oferite cetatenilor ucraineni, argumentand ca "traim vremuri tulburi, in care e bine sa ne pastram ratiunea si sa ne procupam de ai nostri in primul rand" si ca majoritatea cetatenilor ucraineni care au apelat gratuit la serviciile clinicii au facut-o "din…