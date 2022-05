Stiri pe aceeasi tema

- S.U.A., Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,Elveția, Spania și Țarile de Jos conduc clasamentul celor mai vizitate destinații. Rezervarile pentru croaziere, autobuze și trenuri inregistreaza o revenire puternica in 2022, pe masura ce restricțiile impuse de Covid se ridica. Dupa doi ani…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca un caz de hepatita necunoscuta la copii a fost confirmat in Romania. Potrivit ultimelor date disponibile, cel putin 169 de cazuri au fost raportate pana acum, in 12 tari. Cel putin un copil a murit si 17 au avut nevoie de transplant de ficat. Ministerul…

- Un caz de hepatita de cauza inca incomplet elucidata a fost detectat la un copil din țara noastra. Acesta se alatura celorlalte cazuri de hepatita acuta de etiologie necunoscuta raportate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Pacienții afectați de misterioasa forma de hepatita sunt copii cu varste…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta ca un caz de hepatita necunoscuta la copii a fost confirmat in Romania. Potrivit ultimelor date disponibile, cel putin 169 de cazuri au fost raportate pana acum, in 12 tari. Au fost raportate cazuri in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (114),…

- Hepatita acuta cu cauze necunoscute care a afectat copii din 11 țari, unde a omorat un minor și a necesitat transplant de ficat in numeroase cazuri, a ajuns și in Romania. OMS anunța ca un singur caz a fost inregistrat, deocamdata, in țara noastra. Misterioasa hepatita afecteaza copiii cu varste cuprinse…

- Hepatita acuta cu cauze necunoscute care a afectat copii din 11 țari, unde a omorat un minor și a necesitat transplant de ficat in numeroase cazuri, a ajuns și in Romania. OMS anunța ca un singur caz a fost inregistrat, deocamdata, in țara noastra. Misterioasa hepatita afecteaza copiii cu varste cuprinse…

- O noua forma de hepatita acuta, severa, de origine necunoscuta, este inregistrata in randul copiilor, relateaza Organizația Mondiala a Sanatații, un astfel de caz fiind semnalat și in Romania. In ultimele zile, in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au continuat sa fie raportate noi cazuri…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care tranziteaza sau intenționeaza sa se deplaseze in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca, din cauza furtunii Eunice, autoritațile britanice au emis coduri roșu și portocaliu de furtuna, pentru vineri 18 februarie. Codul roșu,…