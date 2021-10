Analiză Reuters: Românii nu cred în COVID până nu mor Romanii nu cred in COVID pana nu mor. Aceasta este concluzia jurnaliștilor de la Agenția Reuters, care au realizat un amplu reportaj despre scepticismul romanilor fața de vaccinul impotriva COVID. Datele citate de Reuters arata ca un roman a murit de Covid la fiecare 6 minute in primele 10 zile din octombrie. Reuters scrie ca romanii nu cred in cifrele care arata zilnic bilanțul imbolnavirilor și al deceslor de COVID. Cifrele nu-i ingrijoreaza și refuza in continuare sa se vaccineze. Jurnaliștii au mers intr-o localitate din apropierea Bucureștiului, cu o rata ridicata de infectare in valul 4,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta un nou maraton de vaccinare in mai multe centre din Bucuresti. “Avem in plan in perioada urmatoare sa organizam un maraton de vaccinare in mai multe centre de vaccinare din Capitala, insa, trebuie sa definitivam in acest moment toate detaliile…

- Un roman a murit de Covid la fiecare 6 minute in primele 10 zile din octombrie, scrie Reuters , care subliniaza ca acest bilanț pare sa nu fie ingrijorator pentru romanii care refuza in continuare sa se vaccineze. Agenția internaționala de presa prezinta situația dintr-o localitate din jurul Bucureștiului,…

- Anul trecut, pe vremea aceasta, cand nu existau vaccinuri anti-COVID, cazurile de coronavirus de abia incepeau sa creasca. Pe 29 septembrie 2020, de exemplu, era inregistrate 1.470 de infectari noi, comparativ cu ziua de astazi (29.09.2021), cand am ajuns la aproape 11.000 de infectari, in unele zile…

- 3.362 de elevi si 1.192 de angajati din invatamant au fost confirmati cu coronavirus . Asta la doar zece zile de la inceperea noului an școlar. Din aceasta cauza, 69.301 de elevi sau prescolari invata in online. Datele au fost anunțate de Ministerul Educatiei , miercuri, 22 septembrie. Institutia precizeaza…

- O noua lege care permite purtarea armelor de foc in spațiul public, fara a avea un permis in acest sens, a intrat in vigoare in Texas. Aceasta este permisa in ciuda faptului ca incidentele armate au crescut semnificativ, informeaza CNN . Datele publicate de cea mai mare organizație de prevenire a violențelor…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a declarat ca la jumatatea lunii septembrie se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste 2.000 de cazuri zilnice, in loc de 1.500 – 1.600, cat se estima initial. Gheorghita a declarat duminica seara, la Digi24, ca nu se asteapta…

- Numarul cazurilor de COVID in Romania, in usoara creștere Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Numarul cazurilor de COVID în România prezinta o ușoara tendința de creștere, spune coordonatorului campanie naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Potrivit…

- Seful CNCAV, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca in perioada 11-17 iulie, saptamana 28, au fost mai multe cazuri de COVID, cu 38,9% fata de saptamana precedenta, subliniind ca exista o usoara tendinta de crestere a numarului de infectari in perioada urmatoare. ‘Datele din Romania ne arata ca in…