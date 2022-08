Stiri pe aceeasi tema

- In saptamanile care au urmat invaziei rusesti in Ucraina, marile economii occidentale au inceput sa se clatine insa Europa de Est continua sa inregistreze un boom gratie unor majorari salariale de doua cifre si subventiilor generoase oferite de unele state, transmite Reuters.

- O incetinire brusca a vanzarilor cu amanuntul și scaderea indicatorilor de incredere arata ca criza costului vieții a ajuns din urma aripa estica a Europei, unde oamenii se confrunta acum cu o realitate dura, in timp ce inflația de doua cifre le erodeaza veniturile, in timp ce creșterile prețurilor…

- Industria de confectii din Bangladesh, al doilea exportator mondial dupa China, este lovita din doua parti prin incetinirea cererii mondiale si o criza energetica care risca sa ameninte revenirea tarii din pandemie, transmite Bloomberg. Plummy Fashions Ltd., un furnizor pentru grupul PVH Corp., firma…

- Inflatia anuala in Romania este asteptata sa se situeze in medie, presupunand ca nu va exista o escaladare suplimentara a razboiului din Ucraina la 12,5% in 2022 si sa persiste la aproximativ 10% in 2023, deoarece preturile ridicate la energie si alimente pe plan global continua sa afecteze preturile…

- Preturile din Turcia au crescut in luna mai cu 73,5- fata de aceeasi perioada a anului trecut, cel mai mult din ultimii 23 de ani, in timp ce tara se confrunta cu cresterea costurilor alimentare si energetice si cu strategia neortodoxa de lunga durata a presedintelui Recep Tayyip Erdogan privind politica…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres . Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturile comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia.…

- Desi inflatia din tara este ridicata, exista semne ca cresterile de preturi incetinesc si vor continua sa o faca, in timp ce rubla a trecut de la un minim istoric in martie la cea mai performanta moneda din lume in acest an. Intre timp, indicatorii de activitate economica se imbunatatesc, iar Rusia…

- „Occidentul iși afecteaza propriile interese naționale prin impunerea de sancțiuni Rusiei”, susține Putin.„Autorii lor (ai sancțiunilor economice dupa invazie - n.red.), ghidați de ambiții politice mioape și umflate, de rusofobie, au lovit intr-o mai mare masura propriile interese naționale, propriile…