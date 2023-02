Stiri pe aceeasi tema

- Pierderea vanzarilor realizate pe piata din Europa ar putea reduce la jumatate veniturile din exporturi realizate in acest an de grupul rus Gazprom, ceea ce ar insemna o diminuare semnificativa a taxelor colectate de statul rus, potrivit unei analize realizata de Reuters.

- Premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, a propus ca țara sa sa ofere Ucrainei un ajutor de aproximativ 75 de miliarde de coroane norvegiene (circa 6,8 miliarde de euro) pe o perioada de cinci ani, relateaza The Guardian . „Ne propunem sa asiguram un acord unificat in acest sens in parlament”, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a 'se razbuna' pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina Kievul in fata invaziei declansate acum aproape un an de Moscova, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Economia Romaniei ar urma sa depaseasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de un declin puternic al livrarilor de hidrocarburi rusești catre Europa, in urma sancțiunilor occidentale dupa ofensiva in Ucraina. Intr-un comunicat, directorul…

- Ucraina, cu sprijinul intens al NATO, „va invinge Rusia din punct de vedere militar in 2023”, iar Moscova va suferi consecinte politice „imprevizibile”, conform previziunilor pentru anul viitor ale German Marshall Fund of the United States (GMFUS), un think-tank care abordeaza probleme transatlantice.…

- Generalul american in retragere Ben Hodges, fost comandant al forțelor armate americane in Europa, a vorbit luni, 12 decembrie, despre o posibila victorie a Ucrainei in Crimeea. Generalul a facut o predicție indrazneața, sugerand ca autoritațile de la Kiev vor recaștiga controlul asupra peninsulei Crimeea,…

- ”Lucrurile sunt extrem de turbulente, asa cum au fost tot anul, as spune”, a afirmat Francesco Starace. ”Turbulenta pe care o vom avea va ramane, s-ar putea schimba putin modelul, dar ne uitam la unul sau doi ani de volatilitate extrema pe pietele de energie”, a adaugat el. Comentariile lui Starace,…