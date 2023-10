Stiri pe aceeasi tema

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi, informeaza Agerpres.

- Daca veniturile din export ale Rusiei scad la 350 de miliarde de dolari, este puțin probabil ca Putin sa continue razboiul in Ucraina, scrie politologul Kirill Rogov in Financial Times . Rusia a avut aproximativ aceleași venituri din export in 2015 și 2020. Cu un preț mediu anual al petrolului Brent…

- Un jucator la loterie a castigat al doilea premiu ca importanta din istoria loteriilor din Statelor Unite, in valoare de 1,6 miliarde de dolari. El s-a prezentat pentru a-și revendica marele premiu (jackpot), insa identitatea sa va ramane secreta pentru inca 90 de zile, a anuntat miercuri Florida Lottery.

- Companiile din Occident care și-au continuat operațiunile in Rusia dupa ce Moscova a invadat Ucraina au generat profituri de miliarde de dolari, dar Kremlinul le-a blocat accesul la bani in incercarea de a pune presiune pe țarile „neprietenoase”, scrie Financial Times.

- Rusia a cheltuit 167 de miliarde de dolari pentru invazia la scara larga, iar ucrainenii au distrus echipamente rusesti in valoare de aproximativ 34 de miliarde de dolari pana la 24 august, potrivit Forbes Ucraina, pe baza datelor publicate de Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei.Aceasta…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a incheiat recent a treia sa vizita de stat in China, apreciata de mass-media din America Latina drept „un eveniment istoric”. China si Venezuela au stabilit relatiile diplomatice in mod oficial in 28 iunie 1974. In prezent, China depune toate eforturile pentru…

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum robust in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), potrivit Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Ferhat Guruz, președintele Asociației Exportatorilor de Fructe și Legume Proaspete din Regiunea Mediterana, a declarat ca in perioada ianuarie-iunie, au fost exportate din Turcia fructe și legume proaspete in valoare de 1,69 miliarde de dolari, scrie presa turca.