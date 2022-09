Analiză: Recesiunea pare inevitabilă în Europa Recesiunea pare inevitabila in Europa. Se va lasa BCE intimidata? Daca da, dobanzile vor creste mai lent, iar euro va ramane in agonie, arata o analiza a Ziarului Financiar. Unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu europeni isi va injumatati productia din Germania din cauza costurilor prea mari cu electricitatea. Tot acolo, brutariile obisnuite se tem ca nu vor rezista crizei energetice. Cum pericolul ca Rusia sa inchida de tot robinetul de gaze catre Europa de Vest este cat se poate de mare, la fel de mare este si probabilitatea ca la iarna energia sa fie rationalizata in economiile mari.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei din UE vor discuta optiunile pentru a tine sub control cresterea preturilor, inclusiv o plafonare a pretului gazului si linii de credit de urgenta pentru operatorii prezenti pe piata energiei, se arata intr-un document consultat de Reuters si elaborat de Republica Ceha, tara care…

- A sosit momentul sa fie stabilita o plafonare a pretului gazului rusesc, care vine prin conducte spre Europa, pentru a lupta contra incercarilor presedintelui Vladimir Putin de a manipula piata europeana a energiei, a afirmat vineri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters,…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, condamna apelurile unor tari membre de a interzice intrarea in UE pentru cetatenii rusi, declarand ca propunerile sunt „iraționale”, iar Rusia va riposta daca sunt puse in aplicare, transmite Reuters . ”Pas cu pas, din pacate, atat Bruxelles-ul,…

- Bruxelles-ul va publica miercuri planuri privind modul in care cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene pot reduce consumul de gaze, in conditiile in care se pregatesc pentru posibile reduceri suplimentare ale fluxurilor de gaze rusesti si incearca sa umple depozitele de gaze pana in iarna. Un proiect…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi s-au urcat impreuna la bordul unui tren special cu destinatia Kiev, relateaza media italiene si germane, citate de AFP si Reuters. Cei trei lideri s-au urcat la bordul acestui tren special in Polonia…