La cateva ore dupa ce avioane rusesti de atac Su-25 au aterizat pe un aerodrom din vestul Belarusului, in Polonia vecina a aterizat primul avion cu soldati din contingentul trimis de SUA pe flancul estic al NATO. Circa 1.700 de militari americani vor sosi din SUA in Polonia si alti 300 in Germania, tara de unde aproximativ 1.000 de militari americani vor fi repozitionati in Romania.Potrivit NATO, manevrele militare ruso-belaruse "Hotararea aliata - 2022" sunt cele mai mari la care participa Rusia de la sfarsitul Razboiului Rece si avioanele rusesti venite in Belarus reprezinta doar o mica parte…