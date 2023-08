Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și liderii Arabiei Saudite au pus la cale un plan prin care urmaresc scaderea exporturilor de petrol, asta pentru a crește dependența țarilor din Vest. Acest plan este zadarnicit, cel puțin temporar, de catre SUA, care intervine cu o infuzie de țiței in piața,…

- Ucraina se pregatește sa faca fața iernii viitoare. Compania naționala de energie nucleara a reparat un reactor și face operațiuni de intreținere la un altul. Producția de energie va putea fi crescuta pana la un nivel suficient.

- Studiu CBRE – Sectorul spațiilor logistice și industriale va juca un rol esențial in producția de energie solara, in condițiile in care, pana in 2030, mai mult de jumatate din aceasta va fi generata de panourile fotovoltaice montate pe acoperișurile unitaților logistice, potrivit unui studiu CBRE, lider…

- Productia interna de energie primara a crescut: consumul de energie electrica in economie, in scadere cu 5,2%.Productia interna de energie primara a crescut cu 3,4% in primele cinci luni ale anului, fata de perioada similara din 2022, iar importul a scazut cu 6%, informeaza luni Institutul National…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.V.2023, au totalizat 13.544.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 122.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 7.687.800 tep, in crestere cu 251.900 tep (+3,4%) fata de perioada 1.I-31.V.2022,…

- – CIECH Soda Romania incepe producția de energie solara, ca urmare a unei investiții de 1,7 milioane de lei intr-un parc fotovoltaic, și marcheaza o noua activitate in procesul de dezvoltare al companiei, care produce in prezent silicați lichizi, o materie prima importanta pentru industria anvelopelor,…

- Investițiile in proiecte de energie solara le vor depași pentru prima data in acest an pe cele pentru producția de petrol, in condițiile in care cheltuielile pentru energie curata le depașesc pe cele pentru producția de combustibili fosili, a anunțat joi AIE, citata de agenția AFP. Agenția Internaționala…

- Pana la finalul anului 2025, planul UE este de a dubla capacitatea parcurilor solare aflate in functiune, pana la nivelul de 320 GW, pentru ca la finalul anului 2030 puterea acestora sa ajunga la 600 GW. In 2020, energia produsa de panourile solare a reprezentat circa 5% din totalul EU, accelerarea…