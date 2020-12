Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri parlamentare 2020. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a precizat, duminica, dupa ce a mers la urne, ca a votat pentru un Guvern care sa continue marile proiecte de modernizare a Romaniei.

- Cetatenii isi vor putea exercita dreptul de vot in toate localitatile care vor fi carantinate in 6 decembrie, nefiind nicio restrictie in acest sens, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban. Premierul a mai precizat ca cei carantinați vor putea vota doar folosind urna mobila. “Exercitarea dreptului…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a dezvaluit, joi, la Antena 3, planul pe care l-au pregatit social-democrații astfel incat sa primeasca mandatul de premier daca obțin cele mai multe mandate la alegerile parlamentare. Metoda a fost folosita in cazul instalarii premier a Vioricai Dancila. „Consider…

- Domnule Sorin Nacuta, spuneti-ne cateva cuvinte despre dumneavoastra. Sunt nascut in Pascani, provin din suburbia Gastesti a municipiului, de profesie inginer. Inca din facultate am inceput sa lucrez la o societate care ingloba la acea vreme toate serviciile publice din Municipiul Pascani si dupa mai…

- Președintele Klaus Iohannis nu crede ca PNL va pierde alegerile parlamentare, ci le va caștiga și impreuna cu alte partide democratice va face o majoritate in Parlament pentru pastrarea social-democraților in afara deciziei politice. ”Sincer, nu cred ca PNL va pierde alegerile. Eu cred ca va castiga…

- Marcel Ciolacu a vrut sa intoarca in favoarea lui afirmația lui Orban, care spusese ca „premierul e desemnat de partidul care castiga alegerile”. Orban a facut aceasta afirmație in contextul in care USR-PLUS vorbește despre Dacian Cioloș cand vine vorba despre șeful Executivului dupa alegerile parlamentare.…

- Ludovic Orban afirma ca propunerea legislativa privind amanarea alegerilor parlamentare nu poate fi dezbatuta, pentru ca legea care da dreptul Parlamentului sa stabileasca data scrutinului nu este inca in vigoare. Premierul sustine in continuare varianta stabilita de Guvern: alegeri parlamentare…

- Liderii parlamentari ai PSD, PNL, USR, UDMR, PMP și ai minoritaților naționale au depus un proiect de lege care vine cu noutați importante pentru alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie. Printre semnaturile de susținere nu se regasesc semnaturi de la Pro Romania și ALDE. ȘTIRIPESURSE.RO…