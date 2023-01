Proiectul de lege pentru invatamantul superior, aflat acum in dezbatere la nivel politic, nu modifica major felul in care vor avea loc alegerile in universitatile din tara in 2024. „Ziarul de Iasi" a consultat proiectul si, la momentul de fata, ideile cu alegerea rectorului din randul profesorilor alesi in Senatul unei universitati, printr-un vot inchis cu majoritate simpla, au fost eliminate. La fel ca legea aflata in vigoare din 2011, membrii Senatului si rectorul vor fi alesi prin „vot universal, direct si secret" al tuturor celor cu drept de vot. Practic, in aceasta privinta, votul va fi ca…