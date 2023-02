Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a sosit, luni, la Kiev, primele imagini cu vizita sa in capitala ucraineana aparand in spațiul public undeva in jurul orei pranzului, mai intai pe Twitter și Telegram.Liderul de la Casa Albas-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski intr-o vizita-surpriza efectuata cu doar 4 zile inainte…

- Dupa ce președintele Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au dat unda verde miercuri trimiterii de tancuri de lupta in Ucraina, președintele Volodimir Zelenski cere țarilor occidentale rachete cu raza lunga și avioane de lupta. Intre timp, o țara europeana vrea sa ofere Kievului bombe cu dispersie.

- Informația a fost confirmata miercuri de presedintele american Joe Biden, transmite CNN.Intrebat de reporteri daca livrarea de vehicule blindate Bradley pentru Ucraina este „in discutie”, Biden a raspuns afirmativ, fara sa ofere alte detalii.Bradley este conceput pentru a transporta trupe pe campul…

- La Washington, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut provizii de imagini pentru cartile de istorie, precum si de promisiuni. Dar numai pe campul de lupta Ucraina va putea cu adevarat convinge Statele Unite si Occidentul sa o sustina in continuare, potrivit analistilor, comenteaza AFP, preluata…

- "Scopul nostru nu este sa intensificam conflictul, ci, dimpotriva, sa terminam acest razboi, la acest lucru aspiram. Toate conflictele armate se incheie prin negocieri. Cu cat Kievul va intelege mai repede acest lucru, cu atat mai bine", a declarat Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa, potrivit…

- Un soldat ucrainean i-a prezentat marți președintelui Volodimir Zelenski un steag semnat de trupele de pe front, pe care sa il ofere, la randul sau, cadou președintelui Joe Biden și Congresului SUA, in semn de mulțumire pentru ajutorul armat trimis Ucrainei pentru a ține piept invaziei ruse. Soldatul,…

- Zelenski, primit de Joe Biden la Casa Alba și anunțul unui nou ajutor militar dat UcraineiPreședintele Ucrainei - Volodimir Zelenski se afla miercuri la Washington, unde se intalnește cu președintele american Joe Biden, relateaza presa internaționala citand surse politice americane.Aceasta este prima…

- Viitoarea arhitectura de securitate a Europei dupa restabilirea pacii in #Ucraina ar trebui sa includa garanții de securitate pentru Rusia, a spus președintele Franței Emmanuel Macron. Macron a anuntat sambata, ca va vorbi „in curand” cu Vladimir Putin despre probleme de securitate din jurul sectorului…