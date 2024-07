Analiză: Prețurile apartamentelor au crescut Prețurile apartamentelor In luna iulie a acestui an, prețurile medii ale apartamentelor de vanzare – vechi și noi – au inregistrat o creștere de 16% comparativ cu luna iulie a anului trecut, conform celor mai recente date de pe Storia , platforma de imobiliare lansata de OLX. La capitolul contactarilor, datele arata ca in luna iulie a acestui an au fost cu 37% mai multe interacțiuni intre vanzatori și cumparatori comparativ cu luna iulie a anului trecut. In București, prețul mediu pentru vanzarea apartamentelor noi și vechi a fost in luna iulie 2024 de 1.855 euro/metru patrat. De asemenea, prețul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

