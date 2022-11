Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat vineri, in sedinta de Guvern in care se adopta modificarile la Ordonanta pe Energie, ca Guvernul va mentine pretul de 1 leu pentru IMM-uri si vor asigura un pret pentru marii consumatori de 1,3 lei. In plus, consumatorii casnici care consuma peste 255 de kw vor beneficia…

- Romania, Bulgaria și Ungaria sunt țarile din Uniunea Europeana care au cunoscut cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale, conform datelor publicate, vineri, de Eurostat. Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 41,4% in Uniunea Europeana si cu 41,9% in zona…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au urcat semnificativ in primul semestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 22 euro/100 kWh ajungand la 25,3 euro/100 kWh, iar Romania s-a aflat printre statele membre UE cu cele mai mari cresteri, in moneda nationala,…

- Romania se afla printre statele membre UE cu cele mai mari cresteri in moneda nationala la electricitate, arata datele publicate luni, 31 octombrie, de catre Oficiul European de Statistica (Eurostat).Mai recent, preturile cu ridicata pentru electricitate si gaze au crescut substantial in UE.…

- VERDELOT, Franța: De la invazia Rusiei in Ucraina, prețul graului pe care Julien Bourgeois il macina pentru boulangeries la moara de faina a familiei sale din centrul Franței a crescut cu peste 30%. Factura pentru energia electrica necesara pentru funcționarea morii s-a triplat. Chiar și prețul hartiei…

- Creșterile ratelor se vor incheia in curand, iar vestea buna este ca s-a reluat consolidarea fiscala. Analiza OTP Bank Potrivit analiștilor OTP Bank, creșterea economica incetinește pe masura ce Romania incearca sa se adapteze la prețurile ridicate la energie, iar zona euro se indreapta spre stagflație…

- Preturile energiei in Europa au scazut marti, in urma indiciilor ca regiunea accelereaza eforturile de a atenua o criza care ameninta sa provoace recesiune, transmite Bloomberg. In Germania, contractele futures de energie pentru anul viitor au scazut cu 26%, in timp ce in Tarile de Jos pretul gazelor…