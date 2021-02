Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe din Marea Britanie a anunțat ca Regatul a colectat 820 de milioane de euro de la aliații sai, pentru a ajuta ”tarile vulnerabile” sa aiba acces la vaccinurile contra noului coronavirus, relateaza Agerpres.La strangereaacestei sume au contribuit Canada, Germania și Japonia. Londra…

- Estimarile arata ca aproape 3% din populația Londrei este infectata cu noua tulpina de coronavirus, care este mai contagioasa. Ofițetul medical al Angliei, Chris Whitty, avertizeaza ca noua tulpina de SARS-CoV-2, virusul B.1.1.7, este mai contagioasa decat celelalte variante ale virusului, dupa cum…

- Aerul toxic a ucis mai multe persoane in India in 2019 in comparatie cu 2017, conform unui raport guvernamental emis marti si publicat de jurnalul Planetary Health al The Lancet, potrivit caruia anul trecut au fost inregistrate 1,67 milioane de decese asociate poluarii aerului, reprezentand 18% din…

- Un studiu global realizat de compania de cercetare Ipsos plaseaza Canada ca fiind țara care va domina relațiile internaționale in urmatorul deceniu, urmata de Germania și Franța. La fel ca in ediția anterioara, Canada ocupa poziția fruntașa in acest top (81%), cu sprijinul unor state sud-americane (Columbia,…

- Oamenii de știința chinezi susțin ca au dovezi ca noul coronavirus nu provine din China. Cercetatorii spun ca dovezile lor indica apariția virusului in Bangladesh, SUA, Grecia, Australia, India, Italia, Republica Ceha, Rusia sau Serbia. Ei spun ca este probabil ca virusul sa fi aparut in India in…

- The Permanent Electoral Authority (AEP) informs that, between November 11 and 15, as many as 30 training sessions were organized in videoconference system for the persons to be appointed as presidents of the electoral bureaus of the polling stations abroad, their deputies or members of polling stations…

- Multe dintre decesele Covid-19 sunt inregistrate la pacienți care au și comorbiditați. Se pare ca cei care sufera de diabet au risc dublu de deces in cazul in care se infecteaza cu coronavirus. Studiul a fost publicat joi in revista medicala britanica „ The Lancet ”, relateaza dpa . Conform studiului…

- Pacientii cu diabet se confrunta cu un risc dublu de deces in cazul infectarii cu noul coronavirus, potrivit unui studiu publicat joi in revista medicala britanica "The Lancet", relateaza dpa și Agerpres.Studiul arata ca "vulnerabilitatea persoanelor cu diabet in timpul unei urgente de sanatate publica…