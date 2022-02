ANALIZĂ Politico: 5 întrebări pentru UE, dacă Rusia oprește gazul / România va trebui să își reducă cererea cu 7% Uniunea Europeana este dependenta de gazele naturale rusești, dar un atac rusesc asupra Ucrainei ar putea sa o oblige sa renunțe la ele. Acest lucru provoaca o lupta pentru a asigura aprovizionarea alternativa și a afla cât de mult ar putea supraviețui blocul cu gazul pe care îl are depozitat, scrie Politico, citat de Rador.

&"Statele Unite și UE lucreaza în comun pentru furnizarea continua, suficienta și în timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita șocurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

