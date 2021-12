Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Gabor, country manager al firmei de recrutare Lugera, afirma ca piata recrutarii din Romania a fost deschisa, iar numarul cererilor a crescut sustinut anul acesta, potrivit Ziarului Financiar. Din perspectiva modului de lucru, daca 2020 a fost un an in care companiile au invatat cum…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania va creste cu 20% in acest an, de la un nivel de 1,7 miliarde lei in 2020, Romania avand cel mai mare avans anual estimat al productiei de vin din UE in 2021, potrivit analistilor unei companii care furnizeaza solutii de informatii de afaceri in…

- Circa 69% dintre salariații romani considera 2021 mai greu fața de anul trecut din punct de vedere al provocarilor profesionale dar și personale. Totodata 61% sunt optimiști și spera ca 2022 va fi mai bun și doar 145 cred ca va fi maii rau, arata un sondaj al platformei online BestJobs.

- Aparatele care folosesc inteligența artificiala vor fi tot mai prezente in viețile noastre. Digitalizarea ne va schimba traiul, insa vor schimba ireversibil și piața muncii. Unele meserii in care omul ar putea fi inlocuit de mașinarii ar putea disparea co

- Numarul companiilor de impact aflate in stare de insolventa iminenta (6.654) a fost, in 2020, la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, insa diferenta mare dintre numarul de companii aflate in insolventa iminenta si al celor care au accesat insolventa sau restructurari financiare (293) indica existenta…

- Rata șomajului a crescut din nou in Romania. Numarul șomerilor este mai mare cu peste 28.000 in octombrie. Numarul total de șomeri a ajuns, luna trecuta, la 653.939 de persoane, rata șomajului ajungand la 7,1% fața de 4% inregistrata in aceeași luna a anului trecut. Numarul somerilor estimat pentru…

- Apetitul pentru cumparaturi online a crescut mult in ultimii ani și a luat avant in pandemie. Ceea ce motiveaza in cele mai multe cazuri sunt nevoia de siguranța, notorietatea unei platforme de vanzari și increderea. Insa aceste lucruri se afla și se caștiga destul de greu, atat pe baza unui efort…

- Un job a ajuns la mare cautare in Romania tocmai in timpul crizei sanitare. Oamenii cauta sa se angajeze pe acest post pentru ca se fac bani frumoși din asta. Ce preferințe au ajuns sa aiba romanii in pandemie pe piața muncii? Preferințele romanilor pe piața muncii in timpul pandemiei Mulți oameni și-au…