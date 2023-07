Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la postul Digi 24, Nicu Marcu, președintele ASF, a declarat ca a avut incredere in piața din Romania in ceea ce privește listarea Hidroelectrica. “Autoritatea a susținut permanent ca listarea Hidroelectrica sa fie numai in Romania. Am a avut incredere in piața din Romania, am avut…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referința pentru bursa romaneasca, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu.In urma acestui eveniment, BVB iși intarește rolul la nivel regional,…

- In jur de 34,4% dintre romani sunt la risc de saracie sau excluziune sociala, conform celui mai recent raport Eurostat. Suntem primii in Europa in acest top negativ. La polul opus, este Cehia, unde doar 11,8% dintre locuitori se afla in aceasta situație.In 2022, riscul de saracie sau de excluziune sociala…

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de…

- Bosch a inregistrat o creștere semnificativa in Romania. Rezultate financiare anuale pentru 2022. Angajament fața de educație (P) Bosch a anunțat rezultatele financiare ale anului 2022, care arata o creștere semnificativa in Romania. Compania a avut vanzari record, a realizat investiții de sute de zeci…

- Vanzarile de autoturisme in Europa au crescut si in luna aprilie, pentru a noua luna la rand, ca urmare a imbunatatirii lanturilor de aprovizionare, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.Aceasta asociatie, care ii reprezinta…

- Piata de Spa si Wellness din Romania a inregistrat o crestere semnificativa in ultimii ani, iar acest lucru se datoreaza in parte si pandemiei care a generat mai mult interes pentru turismul de sanatate si refacere, precum si pentru mentinerea sanatatii si bunastarii fara o investitie majora in timp,…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, arata Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Sapte listari au avut loc in primul trimestru la Bursa, in valoare totala de 428 milioane…