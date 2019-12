Analiză: Patru din zece români postează online opinii despre hotelul la care s-au cazat Patru din zece romani posteaza online pareri despre hotelul in care au fost cazati si apreciaza conditiile de cazare, amplasarea, masa, dar si spatiile de joaca pentru copii si activitatile suplimentare disponibile, releva o analiza realizata de catre reprezentantii unei platforme de rezervari hoteliere online. Astfel, conform Travelminit.ro, in urma cu cinci ani, doar un roman din 15 oferea feedback online hotelului unde se caza. Anul acesta, aproape 28.000 de review-uri au fost inregistrate de Travelminit.ro, majoritatea apreciind raportul calitate/pret, locatia, curatenia camerelor si a spatiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul reducerilor din Bulgaria si Ungaria (22-24 noiembrie) a adus si anul acesta incasari in crestere pentru comerciantii romani, iar acestia au inregistrat in platforma PayU cumparaturi platite online de catre bulgari si unguri in valoare de peste 17 milioane de lei, in crestere cu peste 16%…

- La scurt timp dupa anunțarea rezultatelor exit-poll, Viorica Dancila a facut o scurta declarație de presa. Viorica Dancila a fost insoțita la declarație de Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Mihai Fifor, Eugen Teodorovici, Valeriu Steriu, Petre Daea, Codrin Ștefanescu. “Vreau sa ii felicit pe toți cei…

- La ora 13.00, peste patru milioane de romani au votat, prezența la urne fiind de 21,99%. Teleorman, Olt, Ilfov, printre județele fruntașe, arata datele oficiale ale Biroului Electoral Central (BEC). La aceeași ora, pe 10 noiembrie 2019, prezența la urne in primul tur de scrutin era de 20,68%. In cel…

- Circa 83% dintre romani vor face cumparaturi online de Black Friday, in timp ce 17% vor merge in magazine pentru a cumpara pe loc produsele, reiese dintr-un sondaj Wall-Street.ro, la care au raspuns aproximativ 2000 de persoane.

- Potrivit datelor de la Biroului Electoral Central (BEC), la trei ore de la deschiderea secțiilor de vot in țara, in primul tur al alegerilor prezidențiale, s-a inregistrat o prezența de aproximativ 6,5 %. Au votat in țara peste 1.164.00 de romani. Județele fruntașe sunt Ilfov, cuaproape 9 procente,…

- Ziarul Unirea Ghid al poliției pentru Black Friday: Zeci de romani cad zilnic victime falselor oferte online Ghid al poliției pentru Black Friday: Zeci de romani cad zilnic victime falselor oferte online Din graba sau neștiința, oamenii acceseaza pagini web care nu au suficiente elemente de siguranța.…

- Senatorul Marcel Vela, propus de PNL sa fie ministru de Interne in guvernul Ludovic Orban, a anunțat, la audierea sa in comisiile parlamentare de specialitate, ca va face o analiza cu privire la Departamentul pentru Situații de Urgența condus de secretarul de stat Raed Arafat, pentru a lua cea mai buna…

- ​Liceenii români au ocazia sa ajunga în Statele Unite, inclusiv în statul California, destinația cea mai atractiva pentru startup-urile de tehnologie din lume, prin intermediul programului FLEX 2020-2021, pentru care se fac înscrieri online pâna pe 17 octombrie 2019, informeaza…