- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 18% fața de 2018 și a fost cu aproape 330% peste nivelul din 2010, la aproximativ 14 miliarde de lei in 2019. Pentru 2020 specialiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 15 miliarde de lei, pe fondul procesului de…

- In 2020, viețile noastre au fost afectate mai mult ca oricand de grija pentru sanatate și, implicit, de instituția in care ne punem bazele: spitalul. In ultimii 30 de ani, un singur spital a fost construit de la zero in Romania. Ce știm despre cum se ridica un spital al viitorului-prezent? Analiza „Spitalul…

- Din februarie și pana in prezent, spitalele din Romania s-au confruntat cu un fenomen rar - lupta cu o pandemie globala. Iar lupta in prima linie i-a determinat pe medici, rezidenți, asistenți și infirmieri sa ajunga la epuizare. Insa, odata cu riscul...

- Elena Lasconi, primar al orașului Campulung Muscel, a inceput sa ii verifice pe angajații Primariei cu etilotestul. Un angajat a fost gasit cu alcoolemie de 0,85 la mie, relateaza Mediafax. „Ce dulce e viața cand ai job sigur la stat! Am inceput controale spontane printre angajații Primariei…

- Romania se remarca prin abonamentele ieftine la serviciile de internet, chirile reduse și viteza mare a internetului fix, aici, este pe primul loc intre țarile analizate.Dintre statele vecine Romaniei, Ungaria ocupa locul 12, in timp ce Bulgaria se afla pe poziția 62. Statele Unite ocupa locul 52 in…

- Pandemia a pus o oglinda in fața sistemului nostru de sanatate, iar imaginea pe care am vazut-o cu toții este gunoiul ascuns sub preș in ultimii 30 de ani. Efectele cosmetizarii pe repede-nainte, impuse de criza, se vor vedea in anul care tocmai a inceput. Criza pandemiei de coronavirus a prins țara…