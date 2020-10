Analiză OLX: Marii angajatori din retail și servicii externalizate vor să angajeze persoane cu dizabilități Marii angajatori din Romania, in special din zona de retail și BPO (servicii externalizate), sunt interesați de angajarea persoanelor cu dizabilitați, potrivit unei analize publicate de compania OLX. Numarul total de persoane cu dizabilitati din Romania depașește 852.500. Doar 17% dintre romanii cu dizabilitați care sunt in categoria de varsta potrivita sunt integrați pe piața […] The post Analiza OLX: Marii angajatori din retail și servicii externalizate vor sa angajeze persoane cu dizabilitați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

