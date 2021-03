Analiză: Oamenii au degradat sau distrus circa două treimi din pădurile tropicale ale lumii Despaduririle au totodata o contributie majora la emisiile care contribuie la cresterea temperaturilor, vegetatia padurilor tropicale reprezentand cel mai mare rezervor viu de carbon. Taierea padurilor si folosirea terenurilor pentru agricultura au dus la desfiintarea a circa 34% din padurile tropicale mature originale si la degradarea a circa 30% dintre acestea, facandu-le mai vulnerabile la incendii si la distrugeri viitoare, potrivit analizei. Peste jumatate din distrugerile produse incepand din 2002 au avut loc in regiunea amazoniana. Pe masura ce aceste paduri sunt distruse, creste probabilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

